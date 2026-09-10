Riyad'da insansı robot dövüşü etkinliği CyberHero x Riyadh düzenlendi
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da insansı robot dövüşü etkinliği CyberHero x Riyadh düzenlendi. Etkinlikte insansı robotlar hünerlerini sergiledi.
RİYAD, 10 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da insansı robot dövüşü etkinliği CyberHero x Riyadh düzenlendi. Etkinliklerde insansı robotlar hünerlerini sergiledi.
Kaynak: Xinhua
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