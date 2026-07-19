Riyad\'da Yangın: 4 Hataylı İşçi Hayatını Kaybetti

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad 'da çıkan yangında Hataylı 4 işçinin hayatını kaybettiği ev, görüntülendi.

Riyad'ın El Nesim Mahallesi'nde bir apartman dairesinde, 17 Temmuz akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekibini müdahalesiyle yangın söndürüldü. İncelemede, Hatay'dan Riyad'a çalışmak için giden işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçilerin cenazelerinin Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi. Öte yandan işçilerin hayatını kaybettiği evin görüntüsü ortaya çıktı.