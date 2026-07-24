Riyad'da Yangında Ölen İşçiler, Hatay'da Defnedildi - Son Dakika
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Riyad'da Yangında Ölen İşçiler, Hatay'da Defnedildi

Riyad\'da Yangında Ölen İşçiler, Hatay\'da Defnedildi
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Riyad'da yangında hayatını kaybeden 4 Hataylı işçi, memleketlerinde cenaze töreniyle toprağa verildi.

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da kaldıkları apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 işçi, memleketleri Hatay'da toprağa verildi.

Riyad'ın El Nesim Mahallesi'nde 17 Temmuz akşamı bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Hataylı işçiler; Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın cenazeleri, Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından dün hava yoluyla Hatay'a getirildi. Otopsi işlemleri sonrası ailelerine teslim edilen cenazeler için Samandağ ilçesinde törenler düzenlendi. Erkan Bent, Mağaracık Mahallesi'nde, Salih Çakır Cumhuriyet Mahallesi'nde, Sinan Çay Tekebaşı Mahallesi'nde ve Ali Şahin Elma ise Çanakoluk Mahallesi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Riyad, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Riyad'da Yangında Ölen İşçiler, Hatay'da Defnedildi - Son Dakika

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