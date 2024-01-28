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Pegasus Havayolları uçağında kargo bölümünden yardım çağrısı - Son Dakika
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Pegasus Havayolları uçağında kargo bölümünden yardım çağrısı

Sabiha Gökçen havalimanından Riyad seferini yapmak üzere kalkış yapan Pegasus Havayolları uçağında, kalkıştan sonra kargo bölümünden bazı sesler duyulduğu ve bir kişinin 'yardım edin' şeklinde bağırdığı iddia edildi. Uçak, Kıbrıs açıklarında acil iniş yaparak Antalya Havalimanına yönlendirildi. Havalimanı çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve kargo bölümünde inceleme başlatıldı.

Pegasus Havayolları uçağında kargo bölümünden yardım çağrısı
28.01.2024 - 06:03,
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İSTANBUL- Riyad seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen havalimanından kalkan Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi yolcu uçağı, kalkıştan bir süre sonra bazı yolcuların kargo bölümünden sesler duyduğunu iddia etmesi üzerine Antalya Havalimanına acil iniş yaptı. Burada yapılan incelemelerin arından bir olumsuzluk olmadığının belirlenmesi üzerine yaklaşık 3 saat sonra uçak, Riyad'a gitmek üzere yeniden kalkış yaptı.

İstanbul- Riyad seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen havalimanından saat 21.15'te kalkış yapan Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi uçakta bulunan yolculardan bazıları, kalkıştan bir süre sonra kargo bölümünden sesler duyduğunu iddia etti. Uçak, Kıbrıs adası açıklarındayken, yolcuların kargo bölümünden bir kişinin 'yardım edin' şeklinde bağırdığı yönündeki ihbarı, personel tarafından uçuş kabinine iletildi. Pilotun yaptığı görüşmeler sonucunda uçağın Antalya Havalimanına acil iniş yapmasına karar verildi.

ANTALYA HAVALİMANINDA ÖNLEM ALINDI

Bunun üzerine rotasını değiştiren uçağın acil iniş yapacağı Antalya Havalimanında güvenlik önlemi alındı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri pist çevresinde konuşlandırıldı. Uçak, saat 23.30 sıralarında Antalya Havalimanına iniş yaptı. Ekipler uçak içerisinde arama çalışması gerçekleştirdi. Ardından kargo bölümünde yolculara ait valizler X-ray cihazından geçirildi. Burada da herhangi olumsuzluk yaşanmaması üzerine valizler tekrar uçağa alındı.

3 SAAT SONRA SEFERİNE DEVAM ETTİ

Ekiplerin yaptığı araştırmaların ardından uçağın seferine devam edilmesine kararlaştırıldı. Yaklaşık 3 saat bekleyen yolcular tekrar uçağa alındı. Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi uçak, saat 02.30 sıralarında Riyad'a gitmek üzere Antalya Havalimanından kalkış yaptı.

Kaynak: DHA
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Sabiha Gökçen, Antalya, Pegasus, Riyad, Güncel, Son Dakika

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