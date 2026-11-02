Rızai ile Putin, Batı Asya başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri telefonla ele aldı

Rızai ile Putin, Batı Asya başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri telefonla ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Batı Asya dahil bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı; liderlerin belirlediği yol haritasınca stratejik işbirliğinin sürdürülmesi vurgulandı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.
Fars Haber Ajansı'na göre, Rızai ile Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Batı Asya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki ülkenin üst düzey liderleri tarafından belirlenen yol haritası doğrultusunda stratejik işbirliğini sürdürme konusu vurgulandı.
Kaynak: AA
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