Rızai ile Putin, Batı Asya başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri telefonla ele aldı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Fars Haber Ajansı'na göre, Rızai ile Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Batı Asya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki ülkenin üst düzey liderleri tarafından belirlenen yol haritası doğrultusunda stratejik işbirliğini sürdürme konusu vurgulandı.