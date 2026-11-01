Rızai\'ye göre Kalın, Tahran\'daki dörtlü toplantıda kararlı tutum sergiledi

(ANKARA) - İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Tahran'da düzenlenen dörtlü toplantıya ilişkin, "İbrahim Kalın son derece kararlı bir tutum sergiledi" dedi. Rızai, dörtlü görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran Devlet Televizyonu'na verdiği röportajda, 26 Ekim'de Tahran'da, Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Pakistan temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü güvenlik toplantısını değerlendirdi.

Rızai, Tahran'daki toplantıya katılan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, İsrail konusunda kararlı açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Toplantıda, "Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın İsrail'in bölge ülkeleri için oluşturduğu tehdide dikkati çektiğini" belirten Rızai, "O kadar kararlı bir şekilde İsrail'e karşı konuştular ki bizim birçok arkadaşımızdan daha fazla Hizbullah yanlısı olduklarını düşündüm. Halid bin Selman, 'Sizden sonra İsrail Türkiye'ye yönelecek, ardından sıra bize, Suudi Arabistan'a gelecek' dedi" ifadelerini kullandı.

"İBRAHİM KALIN SON DERECE KARARLI BİR TUTUM SERGİLEDİ"

Toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da İsrail'in bölge ülkelerine yönelik oluşturduğu tehdide ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Rızai, "İbrahim Kalın son derece kararlı bir tutum sergiledi" dedi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in de bölgesel gelişmelerin ülkesi açısından doğurabileceği sonuçlara ilişkin endişelerini dile getirdiğini aktaran Rızai, dört ülkenin İsrail'e karşı kararlı bir tutum ortaya koyduğunu söyledi.

"TOPLANTILARIN DEVAM ETMESİ KARARLAŞTIRILDI"

Rızai, görüşmelerde bölgesel güvenliğin, bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldığını ifade etti. Toplantıda, Müslümanların İsrail'e karşı savunulması, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden ve Suriye'nin güneyinden çekilmesi ile Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelerin ele alındığını belirten Rızai, dörtlü görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

İran'ın NATO'nun askeri gücüne karşı direndiğini savunan Rızai, dört ülkenin birlikte hareket etmesinin bölgesel güvenlik açısından çok daha büyük bir güç oluşturacağını ifade etti. Rızai, bölgenin güvenliğinin dış güçlerin müdahalesi olmadan sağlanması gerektiğini belirterek, Tahran'daki toplantının, Batı Asya'da yeni güvenlik düzenlemelerinin başlangıcı olmasını umduklarını dile getirdi.