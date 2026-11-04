Rize, Artvin, Giresun valilikleri uyardı, Artvin'de kıyıda 76-100 kg yağış bekleniyor

Rize, Artvin ve Giresun'da etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bölgenin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği aktarılan açıklamada, "İlimizde yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi, 1200 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanarak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahminleri ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi önemle duyurulur." denildi.

Artvin

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada da yarından itibaren il genelinde çok kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışların Artvin ve çevresinde metrekareye 51 ila 75 kilogram, kıyı kesimlerinde ise yer yer 76 ila 100 kilogram arasında olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlardan kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Giresun

Giresun'da yarın etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, 30 Ekim Cuma günü akşam ve gece saatlerinde, Giresun ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.