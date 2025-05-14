Rize-Artvin Havalimanı'na İkinci ILS Sistemi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize-Artvin Havalimanı'na İkinci ILS Sistemi Kuruldu

Rize-Artvin Havalimanı\'na İkinci ILS Sistemi Kuruldu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci iniş sistemi kurulumunu tamamladı.

14.05.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci aletli iniş sisteminin (ILS) kurulumunu tamamladıklarını belirterek, "Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayında havacılık bilgi yayınına dahil edilmesinin ardından aktif olarak kullanılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve hizmete açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden bu yana bölgeye önemli katkı sağlayan Rize-Artvin Havalimanı'nda teknik altyapının daha da güçlendirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın bulut tavanının alçak, sis ve yoğun yağışın sık görüldüğü bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci ILS sisteminin kurulumunu tamamladık. Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayı içinde havacılık bilgi yayınına da (AIP) dahil etmemizin ardından aktif olarak kullanılacak" ifadelerini kullandı.

'CAT-2 AYDINLATMA SİSTEMİ FAAL DURUMDA'

Sistemin özellikle görüş faktörlerinin kötü olduğu hava koşullarında, uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla emniyetli iniş yapmasını sağladığını, ILS ile pilota istikamet ve süzülüş hattı bilgisinin verildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanı, coğrafi konumu gereği bulut tavanının düşük olduğu, sis ve yoğun yağış alan bir bölgede olması sebebiyle bahse konu sistem uçak inişlerinde büyük fayda sağlayacaktır. CAT-2 aydınlatma sisteminin de kurulum ve testleri de başarıyla tamamlandı. CAT-2 aydınlatma sistemi, halihazırda faal durumda. Bu sistem, özellikle görüşün kısıtlı olduğu hava koşullarında iniş emniyetini artırıyor" diye konuştu.

'3 YILDA, YAKLAŞIK 3 MİLYON YOLCU'

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olma özelliğini taşıdığını aktararak, "Sahip olduğu altyapı, ulaşım kabiliyeti ve mimari kimliği ile bölge halkına, turizme ve ticarete uzun yıllar hizmet edecek önemli bir projedir. 2024 yılında 1 milyon 97 bin 828 kişinin kullandığı havalimanımız, açıldığı günden bugüne kadar toplamda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verdi. Rize'nin Pazar ilçesinde, 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste ve 7 uçak kapasiteli aprona sahiptir. Havalimanımız, çay bardağı temalı 'Hava Trafik Kontrol Kulesi', terminal binasındaki 'Çay Müzesi' ve Karadeniz mimarisiyle sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin sembol yapılarından biridir" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize-Artvin Havalimanı'na İkinci ILS Sistemi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Sarayı’nın 17’nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre’de bulundu Edirne Sarayı'nın 17'nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre'de bulundu
Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın evi kundaklandı İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
DEM Partili Bakırhan’ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım
Yaş çay alım fiyatı belli oldu Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı
PKK’nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran’dan PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
Türk tekstil devi iflas etti Türk tekstil devi iflas etti
Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı
Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış

12:26
Bakan Işıkhan’dan Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi
Bakan Işıkhan'dan Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi
12:19
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var
12:17
Kritik zirveden detaylar Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu
Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu
11:48
’’Bu yıl sıkıntı yaşayacağız’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
''Bu yıl sıkıntı yaşayacağız'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
10:24
25 yıl sonra tarihi görüşme Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
16:28
2 yıl men cezası almıştı Alper Potuk için yeni gelişme
2 yıl men cezası almıştı! Alper Potuk için yeni gelişme
16:05
Metin Öztürk’ten TFF’ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
Metin Öztürk'ten TFF'ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
15:57
Ersun Yanal, Süper Lig’e geri dönüyor
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
15:50
Bülent Ersoy’dan sahneye damga vuran dans şovu
Bülent Ersoy'dan sahneye damga vuran dans şovu
15:48
Burak Özçivit’e soğuk duş Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
15:45
Galatasaray’a 2.3 milyar TL’lik gelir
Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir
15:42
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 12:39:36. #7.12#
SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'na İkinci ILS Sistemi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.