Rize-Artvin Havalimanı'nda 1 Milyonuncu Yolcu Töreni - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'nda 1 Milyonuncu Yolcu Töreni

Rize-Artvin Havalimanı\'nda 1 Milyonuncu Yolcu Töreni

Rize-Artvin Havalimanı, 2024 yılı 1 milyonuncu yolcusunu ağırladı. Osman Erkan, havalimanında karşılandı ve hediyeler verildi. Rize Valisi Baydaş, havalimanının 2,5 milyonun üzerinde yolcu misafiri ettiğini açıkladı.

23.11.2024 12:19  Güncelleme: 12:25
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RİZE- Artvin Havalimanı'nda bu yılki 1 milyonuncu yolcu için tören düzenlendi. Milyonuncu yolcu olan Osman Erkan'ı, havalimanında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı ve havalimanı yöneticileri karşıladı. Son derece şanslı olduğunu söyleyen yolcu Osman Erkan, "Rize-Artvin Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcu olma onurunu yaşadık ve hediyelerimizi aldık. Son derece şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu bileti almama kız arkadaşım vesilesi ile oldu. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

Türkiye'de ikinci kez deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve 24 Mayıs 2022 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Rize- Artvin Havalimanı'nda 2024 yılındaki 1 milyonuncu yolcu için tören düzenlendi. Artvin'in Arhavi ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere son gün bilet alıp 1 milyonuncu yolcu olan Osman Erkan, havalimanında Rize Valisi tarafından karşılandı. Yolu Erkan'a gidiş-dönüş bilet ve hediye çay ikram edilirken. Aynı seferdeki tüm yolculara da günün anlam ve önemi için çay hediye edildi.

'BUGÜNE KADAR 2,5 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCUYU MİSAFİR ETMİŞ OLUYORUZ'

Törende konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "1 milyonuncu yolcumuzu aralık ayının sonunda misafir etmiştik. Gelen bir yolcuydu. Bu sene Kasım'ın 23'ü, yaklaşık 1 ay daha öne gelmiş oldu. Yolcu sayımızın fazlalığından bu takvim öne doğru geliyor. Bu kez 1 milyonuncu yolcu giden yolcumuz oldu. Artvinli bir hemşerimiz ve bir eğitimcimiz. Rize- Artvin Havalimanı bugün 2024 yılı takvim yılının 1 milyonuncu yolcusunu misafir ediyor. Havalimanımızda bugüne kadar 2,5 milyonun üzerinde yolcuyu misafir etmiş oluyoruz. Bu sene tamamlandığında ise yıl içerisinde 1 milyon 100 bin civarında yolcuyu misafir etmiş olacağız" diye konuştu.

Bileti kız arkadaşı sayesinde aldığını ifade eden Erkan, "Rize-Artvin Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcu olma onurunu yaşadık ve hediyelerimizi aldık. Son derece şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu bileti alma kız arkadaşım vesilesi ile oldu. Herkesin emeğine sağlık. Bir öğretmen olarak onore edici güzel bir detay oldu" dedi.

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE/ RİZE,

Kaynak: DHA

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