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Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: "Rize su cenneti olan bir yer değil"

RİZE - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, özellikle kurak geçen zamanlarda su sorunu yaşanan Rize'nin eskisi gibi su cenneti olan bir şehir olmadığına dikkat çekerek Çağrankaya bölgesinde yapılacak gölet projesi ile ilin 50 yıllık içme suyu sorununun çözüleceğini söyledi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Isırlık Tabiat Parkı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Öncelikle Rize'de biz gelecek 5 yılımızda altyapıyı, kentsel dönüşümü ve ulaşımı öncelikli hale getirmek istiyoruz. Biliyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili Rize merkezde, Yağlıtaş'ta, Taşlıdere'de, Çarşı Mahallesi'nde nitelendirdiğimiz alanda dört noktada kentsel dönüşümler yapıldı. Bunlar Taşlıdere ve Müftü'nün anahtarları artık teslim edildi. Rize merkez zaten ocak ayından beri esnaf tarafından kullanılıyor. Yağlıtaş'da bu yıl sonunda bir kısmı, on konut daha ihalesi 22 Temmuz'da yapıldı. Önümüzdeki dönemde de Rize'de lokal olarak belirli bölgelerde yine belediye eliyle, kentsel dönüşüm düşündüğümüz 2-5 dönümlük alanlar var. Bunlar hem vatandaşın talebi doğrultusunda hem de belediyenin girişimleriyle beraber yapılacak. Kentsel dönüşüm tek başına evlerin yenilenmesi anlamı taşımıyor. Kentsel dönüşüm yapıldığı zaman şehirde düne dair yapamadığınız kaldırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Yollarınızı genişletebiliyorsunuz. Daha fazla yeşil alan bırakabiliyorsunuz. Sosyal deneti alanlarını şekillendirebiliyorsunuz. Şehre adeta kurulduğu günden beri aklınızda kalan birçok işi yapıyorsunuz. Fakat biz geniş alanlarda bunu henüz vücut bulduramadığımız için bu çok fazla sirayet etmiyor" dedi.

" Türkiye'de belki 5-10 tane ilde yapılabilen bir proje"

Altyapı çalışması olarak yapılan IPAR projesinin Türkiye'de çok az olduğunu söyleyen Başkan Metin, "Yine altyapıyla ilgili IPAR projesi dediğimiz ileri biyolojik arıtma. Türkiye'de belki 5-10 tane ilde yapılabilen bir proje. Çiftekavaktan şu anda Kaçkar petrolün oraya kadarki kısım bitmiş durumda. Yine Gündoğdu tarafından Rizespor tesislerinden sanayi kavşağının oraya kadarki kısmı da bitmiş durumda. Bir taraftan da İslampaşa'nın ön tarafında 30 dönümlük bir alanda da ileri biyolojik arıtma ayrı bir firma tarafından yapılıyor. Bu bitirildiği zaman ne anlama geliyor? Hem bizim aralarındaki geçmişten dereye akan birçok şebeke dere yataklarından temizlendirilip ve ana konektörleri alınmış olacak. Oradan da İslampaşa'dan tertemiz bir su olarak denize bırakılmış olacak" diye konuştu.

"Çağrankaya'da 2-3 senedir dillendirdiğimiz bir gölet projesi var"

Rize'nin içme suyu konusunda çok büyük bir kaynağı olmadığını belirten Başkan Metin, "Çağrankaya'da 2-3 senedir dillendirdiğimiz bir gölet projesi var. Bunları tabii bizim dememizle beraber bir anda olmuyorlar. Hem kendi altyapısında sıkıntılar oluyor. Finansını bulurken, ihaleyi yaparken daha sonra yöre halkıyla anlaşırken. Bunların hepsi bir süreç. Şu anda geçen sene kasım aylarında başlamıştık, kışa girmiştik. Şu anda hızlı bir şekilde yapılıyor. Bu sene sonunda gövdenin yapılacağı alandaki bütün hafriyat ve sağlamlaştırma zeminler hazırlanmış olacak. Belki yıl sonunda işte gelecek sene sadece gövdeye ağırlık vererek 55 metre yüksekliğinde takriben 1 milyon metreküp su hacmi olabilecek ve bizim 50 yılımızı kurtaracak bir su projesi. Bölge halkının da bütün oradaki sıkıntılarını kamulaştırılacak alanlarını karşılıklı olarak çözüme kavuşturmuş olduk. Müteahhitimiz şu anda orada ciddi bir şekilde çalışıyor. Biz de inşallah bundan sonra böyle ayda bir de olsa oraya gideceğiz. Bizim Rize su cenneti olan bir yer değil. Biz yüzey sularının çok alındığı bir şehiriz. O da bize felaket olarak bazen geri dönüyor. Oysaki yeraltı sularında Çağırankaya dağlarımızda kar yağmasa bir yıl sonra sıkıntı çekiyoruz demektir. Allah'a şükür bu sene çok hissedilmedi. Kuraklıklar devam ettiği sürece yeraltı kaynaklarımız azaldığı sürece o gözeneklerden artık su gelmediği sürece bu sıkıntıyı yaşamış olacağız. Bu temmuz, ağustos aylarında şu anda saatte, 3 bin 400 metreküp kullandığımız su, üç binin altına düşmeye başladığı zaman yüksek kesimlere su veremiyoruz. Kademe kademe düşüyoruz. Burayı halletmiş olacak. Yine ekim, kasım aylarında bazen kurak geçiyor döneme yarayacak. Bir de Şubat aylarında aşırı soğuktan dolayı gözenekler donuyor o bölgede. Su yeterince vadiye akmayınca o zaman o suyu alamıyoruz istediğimiz kadar. Gölet o işle bir nevi çözüme kavuşturmuş olacak. İkinci aşamada Dünya Bankası'ndan Yaklaşık 2-3 yıldır uğraştığımız ciddi bir kredi problemi vardı. O halledildi. O da işte önce ihalesi sonra proje ihalesi bir sürü aşamaları var. O da hayata geçtiği zaman bizim altı yüz kilometrelik su borularımızın eskiyenlerini artık yapmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.