Rize Çamlıhemşin'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, Artvin'de köyler beyazladı

Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi kırsalında hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar etkili oldu.

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Yağışın ardından karla kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.

Artvin

Artvin'in yüksek kesimleri de yağış sonrası beyaza büründü.

Aralıklarla yağmurun etkili olduğu kentin bazı bölgelerine kar düştü.

Ardanuç ilçesine bağlı 1750 rakımlı Geçitli köyü, Yusufeli'nin 2 bin rakımlı Avcılar köyü ile Şavşat'taki Sahara Geçidi başta olmak üzere bazı köy, mezra ve yaylalar karla kaplandı.