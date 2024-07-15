Rize'de 15 Temmuz birlik ve beraberlikle anıldı - Son Dakika
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Rize'de 15 Temmuz birlik ve beraberlikle anıldı

Rize'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında çeşitli etkinlikler düzenlenerek demokrasi nöbeti tutuldu. Rize Gençlik Merkezi önünde toplanan yüzlerce kişi, Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirdi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda etkinliklere katıldı.

15.07.2024 23:53
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Rize'de 15 Temmuz birlik ve beraberlikle anıldı

RİZE - 15 Temmuz hain darbe girişimi 8. yılında Rize'de çeşitli etkinliklerle anılarak ilk günkü gibi demokrasi nöbeti tutuldu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Rize'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle o günü yaşamak ve demokrasi şehitlerini anmak amacı ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüzlerce kişi öncelikle 100 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirmek üzere Rize Gençlik Merkezi önünde toplandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında son buldu. Son olarak burada yapılan çeşitli etkinlikler ile Demokrasi nöbeti tutuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rize'de 15 Temmuz birlik ve beraberlikle anıldı - Son Dakika

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