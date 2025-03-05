Rize'de çekicinin kamyonete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
V.B. idaresindeki 08 K 5262 plakalı çekici, Karadeniz Sahil Yolu üzeri Gündoğdu Mahallesi mevkisinde E.T'nin kullandığı 53 FG 866 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı - Son Dakika
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