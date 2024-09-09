Rize'de 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

Rize\'de 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

Rize'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı için tören düzenlendi. Vali İhsan Selim Baydaş ve diğer yetkililerin katıldığı tören, Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Vali Baydaş, yeni yılın hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere başarılar temennisinde bulundu. Rize'de toplamda 57 bin 828 öğrenci eğitim alacak, 5 bin 171 öğretmen 3 bin 759 derslikte görev yapacak.

09.09.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen törene, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Baydaş, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Rize'de 2024-2025 eğitim öğretim yılında 7 bin 106 okul öncesi, 16 bin 863 ilkokul, 16 bin 430 ortaokul ve 17 bin 255 olmak üzere toplam 57 bin 828 öğrenci eğitim görecek.

Ayrıca, 35 anaokulu, 88 ilkokul, 86 ortaokul ve 73 lisedeki toplam 3 bin 759 derslikte 5 bin 171 öğretmen görev yapacak.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Güncel, Tören, rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Narin’in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:45:14. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement