Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem

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RİZE VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Rize Valiliği, Hemşin ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Depreme ilişkin 9 ihbar alındığı ve olumsuz bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 15.11.2024 tarihinde saat 12.02'de yaşanan depreme ilişkin, AFAD Başkanlığı verilerine göre depremin büyüklüğü 4.7, derinliği 12,85 km, merkez üssü ise Hemşin olarak bildirilmiştir. Merkez üssüne en yakın yerleşim birimleri olan Hilal, Çamlıtepe ve Bilenköy köyleri ile Bahar Mahallesi muhtarları aranarak taramalara başlanmıştır. İl AFAD Merkezine toplam 9 ihbar (Hemşin, Çamlıhemşin, Çayeli ve Pazar ilçelerinden çatı hasarı, az hasarlı cami, minare hasarı, baca düşmesi vb.) ulaşmış olup ihbarlar ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. Ölü ya da yaralı bulunmamakla birlikte, yıkılan bina da tespit edilmemiştir. Şu ana kadar birimlerimize bunlar dışında olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır"