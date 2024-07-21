Rize'de aç kalan domuzlar şehir merkezine indi - Son Dakika
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Rize'de aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

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Rize'nin Güneysu ilçesinde aç 5 domuz, ilçe merkezine kadar inerek karayoluna çıktı. Domuz sürüsü ile karşılaşan vatandaşlar o anları cep telefonları ile anbean kaydetti.

21.07.2024 16:03
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Rize'de aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde aç 5 domuz, ilçe merkezine kadar inerek karayoluna çıktı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde 5 tane domuz yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar indi. Güneysu-Rize karayoluna giren domuzlar bir müddet karayolu üzerinde koşturdu. Bir an olsun bir birinden ayrılmayan domuzlar o esnada yoldan geçen sürücülerinde dikkatini çekti. Aç kaldıkları için ilçe merkezine kadar inen yaban domuzu sürüsü bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu. Domuz sürüsü ile karşılaşan vatandaşlar o anları cep telefonları ile anbean kaydetti.

Rize\'de aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
Kaynak: İHA

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