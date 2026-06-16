Rize'de Bilim Tarihi Programı - Son Dakika
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Rize'de Bilim Tarihi Programı

Rize\'de Bilim Tarihi Programı
16.06.2026 15:22
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Yeşilay ve Fuat Sezgin İslam Bilim Enstitüsü, Rize'de 'Bilim Tarihi Her Yerde' etkinliği düzenledi.

Rize'de, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Enstitüsü ve Yeşilay işbirliğiyle "Bilim Tarihi Her Yerde" programı düzenlendi.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, Yeşilay Yaşam Kampüsü'nde düzenlenen programda, projeden duyduğu heyecanı dile getirdi.

Herkesin Yeşilaycı olmasını istediklerini belirten Ceylan, "Çocukların bilimsel metodu bilen, sanatsal üretim yapan, kendi milletine bağlı, devletini seven, savunucu olan, sadece kendisinin değil, başka insanların da sağlıklı olması için çalışan bireysel olarak yetişmesini istiyoruz. Her evde en az bir Yeşilaycı olmasını istiyoruz." dedi.

Ceylan, bilim tarihini de çok önemsediklerini ifade ederek, "Büyük düşünür İbn-i Sina'nın bir sözü var, diyor ki 'Bilim ve sanat itibar görmediği toplumu terk eder.' Peki biz bu itibarı nasıl ona kazandırabiliriz? Çocuklarımıza ve gençlerimize bunları sevdirerek ancak bunu kazandırırız. O yüzden inşallah Rize kampüsümüzden başlattığımız bu projemizi büyüteceğiz, tüm Türkiye'ye yayılması için destekçi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nihal Özdemir ise Yeşilay'ın mottosunun bağımsızlık olduğuna işaret ederek, "Bilgi bağımsızlaştırır, bizi özgürleştirir ama ayırt etme becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu sadece bizim sorumluluğumuz da değil. Bunu kurumlarla birlikte yapmak zorundayız. O yüzden kaynaklarımıza çok dikkat etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kendi bilim özgeçmişinden güç alan bireyler yetiştirilmesini ve özellikle bilim tarihinin herkesle buluşmasını önemsediğinin altını çizerek, "Bu amaçla biz de ilk defa bilimin aslında sadece üniversitelerde, laboratuvarlarda, akademilerde olmadığını, toplumla buluşması gerektiğini düşünerek bu etkinliğin ilkini Rize'de gerçekleştiriyoruz." dedi.

Enstitüye bağlı Zekeriya Er-Razi Mürekkep Atölyesi eğitmeni Uzman Sefa Nur Kuruçay'ın, mürekkebin oluşumu ve yazı yazmaya giden aşamalarıyla ilgili atölye etkinliği gerçekleştirdiği programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, gönüllüler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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