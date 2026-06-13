Rize'de Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de Cansız Beden Bulundu

13.06.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de kaybolan Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı, AFAD botu devrildi, 1 ölü.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde günlerdir haber alınamayan Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları sırasında AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu bir görevli hayatını kaybetti, dört personel yaralandı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı köyünde yaşayan Volkan Civelekoğlu'ndan perşembe gününden bu yana haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve arama-kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda Fırtına Deresi çevresinde inceleme yapıldı.

Arama çalışmaları kapsamında Civelekoğlu'na ait bazı kişisel eşyalar dere kenarında bulundu. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Zorlu arazi koşulları ve dere yatağındaki olumsuz şartlara rağmen sürdürülen çalışmalar sonucunda Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Arama faaliyetleri sırasında Fırtına Deresi'nde görev yapan AFAD ekibini taşıyan botun güçlü akıntıya kapılarak devrildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre botta bulunan beş personelden biri yaşamını yitirirken, dört personel yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, AFAD, Rize, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Cansız Beden Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi Kocaeli'de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye’ye teslim oldu Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu
Ünlülere yönelik “uyuşturucu“ soruşturmalarını yürüten Savcı Ebubekir Efe Silivri Başsavcı Vekilliğine atandı Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturmalarını yürüten Savcı Ebubekir Efe Silivri Başsavcı Vekilliğine atandı
Okan Buruk’tan Osimhen ve transfer açıklaması Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

21:56
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor
21:40
Trump’ın “Yarın imzalıyoruz“ dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
Trump’ın "Yarın imzalıyoruz" dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
21:08
ABD basını: Anlaşma Türkiye, Pakistan, Katar Ve Mısır’ın arabuluculuğunun sonucu
ABD basını: Anlaşma Türkiye, Pakistan, Katar Ve Mısır’ın arabuluculuğunun sonucu
21:07
Sivas’ta 10 yıldır çözülemeyen gizem: Bulana 111 bin TL ödül verilecek
Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem: Bulana 111 bin TL ödül verilecek
19:57
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor
19:33
Muharrem İnce: CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir
Muharrem İnce: CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 22:07:36. #7.12#
SON DAKİKA: Rize'de Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.