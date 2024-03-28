Rize'de cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize'de cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Rize\'de cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Rize'nin Uzunkaya mevkisinde O.S. idaresindeki bir taksi, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ve beraberindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Taksinin içindekilerin, İyidere ilçesindeki bir cenazeden döndükleri belirtildi.

28.03.2024 21:01  Güncelleme: 21:03
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Rize'de cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Uzunkaya mevkisinde O.S. idaresindeki 53 T 0399 plakalı taksi yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki Reşit Aydın (68), Levent Kalkavan (46) ve Mehmet Çelik (47), 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Taksidekilerin, İyidere ilçesindeki bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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