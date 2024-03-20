Rize'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Rize\'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, 1'i kadın 4 kişi arasında silahla ateş edildi. Bu olay sonucunda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20.03.2024 19:17  Güncelleme: 19:20
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Rize'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mermerdelen Mahallesi'nde 1'i kadın 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, bu kişilerden 3'ü çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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