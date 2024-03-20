Rize\'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te depremzede ve ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenlendi

Gaziantep'te, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde depremzede ve ihtiyaç sahibi 200 aile için iftar programı düzenlendi. Programda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ecdat yadigarı eserleri sergilendi ve paylaşma kültürü vurgulandı. Ayrıca, çocuklar için oyun etkinliği düzenlendi. Programa, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü de katıldı.