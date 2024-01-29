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Rize'de Dağ Kayağı Şampiyonası İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Rize'de Dağ Kayağı Şampiyonası İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi arasında Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması için iş birliği protokolü imzalandı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize'nin kış sporları açısından marka şehir potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu faaliyetlerle bu potansiyeli perçinleyeceklerini söyledi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Cimil bölgesinin kış turizmine katkı sunacağını ifade etti. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkan Vekili Sercan Erol ise uluslararası standartlarda bir yarışma yapılabilmesi için federasyon gözlemcilerinin rapor sunacağını belirtti.

29.01.2024 - 22:29,
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RİZE'de Cimil köyünde düzenlenecek, 'Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması' öncesi Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Kış organizasyonlarını şehirle buluşturduklarını belirten Vali İhsan Selim Baydaş, 'Rize kış sporları yönüyle Türkiye'de marka şehir olabilecek potansiyele sahip. Biz bunu bu faaliyetlerle perçinleyeceğiz' dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından 10-11 Şubat tarihlerinde İkizdere'nin Cimil köyünde organize edilecek olan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması öncesi, TDF, Rize Valiliği ile Rize Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imza törende konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 'Valilik ve belediye olarak bu şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Özellikle bu seneki organizasyon uluslararası akreditasyon açısından önemli bir organizasyon olacak Bu akreditasyon sağlanırsa ki o istikamette yürüyoruz. Bu spor ve kış sporları organizasyonlarıyla özellikle şehrimizi buluşturacağız. Bu amaçla yapacağımız faaliyetlerden bir tanesi bu. Rize kış sporları yönüyle Türkiye'de marka şehir olabilecek potansiyele sahip. Biz bunu bu faaliyetlerle perçinleyeceğiz' dedi.

KIŞ TURİZMİNE KATKI SUNACAK

Rize Belediye Başkan Rahmi Metin de 'Rize adeta cennetten bir köşe, otantik kendine has bir yapısı ve mikroklimal bir iklime sahip. Bu anlamda kış turizmin de tetikleyici alternatifler ortaya koymak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de Cimil bölgemiz. Hem yaz hem de kış ayıyla çok özel bir bölge olacak. İkizdere vadisini bu etkinlikler sayesinde Rize'mizin daha çok tanınması ve insanlarımızın bu bölgelere gelmesine vesile olacağız' diye konuştu.

FEDERASYON GÖZLEMCİLERİ RAPOR SUNACAK

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkan Vekili Sercan Erol ise 'İki yıllık bir bilgi ve birikimimiz var. Coğrafyayı çok iyi biliyoruz. Bu sene yapacağımız yarışmaya uluslararası federasyon gözlemcileri gelecek ve bizim yarışma ve organizasyon kabiliyetimizi denetleyerek bu bölgede uluslararası standartlarda bir yarışma yapılıp yapılmayacağını rapor halinde sunacaklar. Bunun sonucunda her şey planladığımız şekilde devam ederse önümüzdeki yıl itibari ile 3 tane üst üste Dünya Kupası'nı Cimil Vadisi'nde yapabilme imkanı bulacağız' şeklinde konuştu.

Rize\'de Dağ Kayağı Şampiyonası İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rize'de Dağ Kayağı Şampiyonası İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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