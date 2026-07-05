Rize\'de Denize Giriş Yasak, Genç Yağmur Altında Serinledi

RİZE'de olumsuz hava şartları nedeniyle 1 günlüğüne denize giriş yasağı getirilmesinin ardından Yunus Emre Dilmaç, çatıdan akan sağanak yağmur suyunun altında duş alarak serinledi.

Bölge genelinde sağanak yağış ve fırtına uyarısı sonrası Trabzon ile Rize'de denize girişler 1 günlüğüne yasaklandı. Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde yaşayan Yunus Emre Dilmaç, olumsuz hava koşulları nedeniyle plajlara girişin yasaklanması ve derelerin de çamurlu akması üzerine serinlemek için ilginç bir alternatif buldu. Çay bahçesinin kenarında bulunan bir yapının çatısından akan yağmur suyunun altına giren Dilmaç, duş alarak serinledi. O anları sanal medya hesabında paylaşan Dilmaç, "Bugün denize girmek yasak. Dereler de bulanık. Ne edeceğiz? Yağmurun tadını çıkaracağız" dedi.