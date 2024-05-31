Rize'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Rize'nin Pazar ilçesinde dolu yağışı meydana geldi. Yağan dolu nedeniyle vatandaşlar sokakları terk etmek zorunda kalırken araç sürücüleri araçlarının üzerlerini bez gibi malzemelerle kapatarak zarar görmelerini engelledi. Kısa süren dolu yağışı ilçeyi olumsuz yönde etkiledi.
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