Rize'de Engelliler Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Rize'de Engelliler Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Rize\'de Engelliler Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Rize'de 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında düzenlenen törende 18 engelli bir günlüğüne asker oldu. Engelliler, Türk bayrağına el basarak yemin etti ve protokolü selamladı. Törende konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, bu güzel evlatların bir günlüğüne jandarma üniforması giymelerinin unutulmaz bir gün olduğunu belirtti. Tören, gençlerin yemin etmesi ve terhis belgelerini almasıyla sona erdi.

23.05.2024 18:43
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Rize'de "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle 18 engelli bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesine aileleriyle gelen engelliler, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Törende engelliler, Türk bayrağına el basarak yemin etti, bayrak geçişiyle protokolü selamladı.

Vali İhsan Selim Baydaş, törende yaptığı konuşmada, böylesine güzel ortamda bir arada olduklarını belirterek, "Bu güzel evlatlarımızın bir günlüğüne şanlı jandarma üniformasını giymeleri hem onlar hem de aileleri açısından unutulmaz bir gün olacaktır." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ise temsili askerlik için gelen 18 kişi ve ailelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Engelliler adına konuşan Miraç Kerim Çelik, her Türk vatandaşı gibi kendilerinin de askerlik görevlerini kanunların öngördüğü süre kadar yapmak ve kanlarının son damlasına kadar vatan için hizmet etmek istediklerini ifade ederek, "Ancak takdiri ilahi, vücudumuzdaki çeşitli engeller nedeniyle bu onurlu ve şerefli görevi bir günlüğüne yapmak nasip oldu. Bu şerefi ve üniformayı bir günlüğüne dahi giymek bizim için güzel bir anı olmuştur. Bu faaliyetin yaşama sevincimize katkı sağlaması tarif edilemez bir mutluluktur." diye konuştu.

Gençlerin yemin etmesi ve terhis belgelerini almasıyla sona eren törene, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, daire amirleri ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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