Rize'de Filistin'e Destek Kermesi - Son Dakika
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Rize'de Filistin'e Destek Kermesi

Rize\'de Filistin\'e Destek Kermesi

Rize'de düzenlenen kermeste Filistin'e destek için ürünler satışa sunulacak, geliri gönderilecek.

05.12.2024 16:18
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Rize'de, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin yararına kermes düzenlendi.

Filistin'e Destek Platformunca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kermeste, yiyecek ve içecek, kitap, hediyelik eşya gibi ürünler satışa sunuldu.

Açılışa katılan Vali İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine, kermesten elde edilecek gelirin, sivil toplum kuruşları aracılığıyla Filistin ve Gazze'ye gönderileceğini söyledi.

Filistin'de bir yılı aşkın süredir insanlık dramı ve soykırım yaşandığını belirten Baydaş, "İsrail bir terör devletidir. İsrail terör devletinin yaptığı vahşi saldırılar, bütün dünya kamuoyunda kınanıyor. Orada işlenen katliamları kınamak ve zulme ses çıkarmak için Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak yeterlidir. Oradaki vahşilik, insanlığa karşı işlenen bir vahşiliktir." dedi.

Baydaş, Rize'nin her fırsatta bu konuya kalben tepki verdiğini vurgulayarak, "Bugün de sivil toplum kuruluşlarımız bu organizasyonu gerçekleştiriyor. Bizler de şehrin yöneticileri olarak onların yanındayız. Cenabıllah'tan İsrail zulmünün son bulmasını temenni ediyorum. Bütün insanlığı bu şiddete, zulme ve soykırıma karşı durmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise anlamlı bir kermes düzenlendiğini ifade ederek, "Buradaki maksat Filistin'deki zulmü vatandaşlarımıza duyurabilmek. Uzun süredir Filistinlilere ve Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize karşı bir zulüm var. Bu zulmü dile getirmek için bu tür kermesler ve organizasyonlar önemli." dedi.

Açılışa, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, Filistin'e Destek Platformu İl Sorumlusu Ali Yazıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Kermes, yarın akşama kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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