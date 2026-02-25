Rize\'de Fırtına Ağaçları Devrildi

RİZE'de etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar, caddeyi ulaşıma kapattı. Ekipler, bölgede temizlik çalışmaları başlattı.

Kentte öğleden sonra etkili olan fırtına nedeniyle Eminettin Mahallesi'ndeki yol kenarındaki ağaçlar yola devrildi. Yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri ve belediye personeli sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, belediye personeli temizlik çalışması başlattı. Ekipler tarafından yoldaki ağaçlar da temizlendi, yıkılma tehlikesi bulunan bazı ağaçlar da tedbiren kesildi. Yol, çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.