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Rize'de fırtına çatıları uçurdu, araçlar zarar gördü - Son Dakika
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Rize'de fırtına çatıları uçurdu, araçlar zarar gördü

Rize'de dün gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle uçan çatılar binalara ve araçlara zarar verdi. Fırtınadan ötürü herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken araçlarda ve binalarda maddi hasarlar oluştu. Fırtınanın bugünde etkili olması bekleniyor.

Rize\'de fırtına çatıları uçurdu, araçlar zarar gördü
24.12.2023 - 22:40,
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Rize'de fırtına çatıları uçurdu, araçlar zarar gördü

RİZE - Rize'de dün gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle uçan çatılar binalara ve araçlara zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün Karadeniz bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı verildi. Uyarının ardından Rize'de dün gece saatlerinde fırtına etkisini gösterdi. Rize Merkez ve ilçelerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Uçan çatılar binalara ve arabalara zarar verdi. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar uçmuş çatıları temizlemek için çalıştı. Vatandaşların ihbarları üzerine uçan çatılardan kapanan yolları açmak için kepçelerle çalışma yapıldı. Fırtınadan ötürü herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken araçlarda ve binalarda maddi hasarlar oluştu. Fırtınanın bugünde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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