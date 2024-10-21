Rize'de Heyelan: 2 Ev Toprak Altında Kaldı - Son Dakika
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Rize'de Heyelan: 2 Ev Toprak Altında Kaldı

Rize\'de Heyelan: 2 Ev Toprak Altında Kaldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan sonucu 2 ev toprak altında kaldı, DSİ ve belediye ekipleri çalışmalara başladı.

21.10.2024 13:00
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Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı (3)

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 evin toprak altında kaldığı heyelanda dere yatağına akan toprak nedeniyle göllenme oluşan bölgede, DSİ ve belediye ekipleri iş makineleri desteğiyle su tahliyesi için çalışma başlattı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da güvenlik önlemleri alınan bölgede incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Vali Baydaş, "Burada daha önce AFAD tarafından tahliye kararı alınan bölgede heyelan meydana geldi. Heyelan dereyi tıkadığı için yaklaşık 3 saattir dere baraj görevi görüyor. Aşağıda tedbirlerimizi aldık, hoparlörlerden anonslar yaparak uyarılarımızı yaptık. Tüm ekiplerimiz sahadalar, baraj yapan, göllenme oluşan yer de çözülmeye başladı. Ciddi yağışlar alıyoruz. Bugün Fındıklı bölgemizde son 24 saatte metrekareye 100 kilo üzerinde yağış düştü. Bugün ve yarın yağışlar devam edecek. Hemşehrilerimiz heyelan riskine karşı daha dikkatli olmalı" dedi.

'TOPRAK SUYA DOYDU'

Toprağın bölgede suya doyduğuna dikkati çeken Vali Baydaş, "Toprak suya doyduğu için heyelan riski daha yüksek. Tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Ekiplerimize teşekkür ediyorum. Burada daha önce boşaltma kararı olan 3 boş ev vardı. Yine de tahliye etmemiz gereken yerler var. Kente bazı ilçelerde de heyelanlar var. Dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

VALİLİKTEN YAMAÇLARDAN 'UZAK DURUN' UYARISI

Öte yandan Rize Valiliği tarafından heyelanlara karşı resmi sosyal medya hesaplarından uyarıda bulunuldu. 'Dikkatli olun' notuyla yapılan paylaşımda "Son 24 saatte ilimizde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riskleri önemli ölçüde artmıştır. Bu süreçte can ve mal kaybını önlemek adına; heyelan tehlikesi olan dik yamaçlardan ve dere yataklarından uzak durun. Su baskını riski olan bölgelerden geçmemeye özen gösterin. Araçla seyahat ediyorsanız, su birikintilerinin olduğu yollardan kaçının. Acil bir durumda hemen 112 Acil Yardım hattını arayarak destek isteyin. Dikkatli ve tedbirli olmak, olası tehlikeleri en aza indirmek için hayati önem taşımaktadır" denildi.

'BÖLGEDEKİ TEHLİKELİ DURUM DEVAM ETMEKTEDİR'

Çayeli Belediyesi'nden yapılan paylaşımda ise vatandaşların tedbirli olması istenerek, "Sabah saatlerinde ilçemize bağlı Derecik köyünde meydana gelen heyelan sebebiyle dere güzergahı kapanmış ve baraj oluşumuna sebebiyet vermiştir. Bölgedeki tehlikeli durum devam etmektedir. Olası bir sel baskını durumuna karşı güzergahta bulunan vatandaşlarımızın tedbir ve önlemlerini almalarını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Heyelan: 2 Ev Toprak Altında Kaldı - Son Dakika

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