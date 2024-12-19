Rize'de Heyelan Taş Duvarı Yıktı - Son Dakika
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Rize'de Heyelan Taş Duvarı Yıktı

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde sağanak sonrası çöken taş duvarın yıkılışı cep telefonuyla kaydedildi.

19.12.2024 18:12
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Rize'de taş duvarın yıkılış anı kamerada

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöken taş duvarın yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay ilçeye bağlı Topluca Köyü'nde meydana geldi. Sağanak yağışların etkili olduğu köyde irili ufaklı heyelanlar meydana geldi. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle köy yolunda aksamalar yaşandı. İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Rize İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler inceleme başlattı. Köyde 2 ev tedbir amaçlı boşaltılırken Rize İl Özel İdare ekipleri iş makineleri ile heyelanlı yollarda ve bölgelerde temizleme çalışması başlattı

Öte yandan dün gün boyu yağan ve akşam da etkili olan sağanak yağış sonrasında arkasında ki toprak kütlesini taşımayan taş duvar yıkıldı. Duvarın yıkılma anları ise anbean bir köy sakini tarafından kaydedildi.

Rize\'de Heyelan Taş Duvarı Yıktı
Kaynak: İHA

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