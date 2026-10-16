Rize'de hükümlülerin el emeğiyle hazırladığı sergi 25 Ekim'e kadar açık kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Rize'de hükümlülerin el emeğiyle hazırladığı sergi 25 Ekim'e kadar açık kalacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize\'de hükümlülerin el emeğiyle hazırladığı sergi 25 Ekim\'e kadar açık kalacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde, hükümlülerin hazırladığı el sanatları ürünlerinden oluşan işyurtları sergisi açıldı. Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu ve İşyurdu Müdürlüğünce organize edilen sergi, 25 Ekim'e kadar açık kalacak.

Rize'de, hükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan "üretimden topluma işyurtları" sergisi açıldı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca üretilen ürünlerin tanıtıldığı sergi, Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu ve İşyurdu Müdürlüğünün organizasyonunda açıldı.

Sergide, Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler tarafından hazırlanan çeşitli el sanatları ürünleri yer aldı.

Ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Gürhan Özgen, AA muhabirine, eserlerin tamamının hükümlüler tarafından yapıldığını söyledi.

Özgen, "Hükümlülerimiz de toplumumuzun bir parçasıdır. Onları hiçbir şekilde toplumdan ayırt edemeyiz. Doğrudan ya da dolaylı olarak hepimizin yakınında, çevresinde, hükümlü kardeşimiz muhakkak vardır. Toplumun bir parçası olduğu için de onlara elimizden geldiği kadar maddi, manevi olarak destek olmak hepimizin bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

25 Ekim'e kadar açık kalacak sergiyi Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Rize Adalet Komisyonu ve Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Köse, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Rize Denetimli Serbestlik Müdürü Yüksel Düzcan, Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Memnune Aykaç ziyaret etti.

Kaynak: AA
Açık Ceza İnfaz KurumuKültür SanatKalkandereAlışverişGüncelSanatRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı
18:38
İstanbul’da hafta sonu da eğitime yağış molası Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
18:04
Kocaeli’nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu İki şehirde can kaybı 5’e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 18:53:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Rize'de hükümlülerin el emeğiyle hazırladığı sergi 25 Ekim'e kadar açık kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei