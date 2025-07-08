Rize'de IPARD III Hibe Duyurusu - Son Dakika
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Rize'de IPARD III Hibe Duyurusu

Rize\'de IPARD III Hibe Duyurusu
08.07.2025 13:35
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Rize'de IPARD III 7. başvuru çağrı toplantısı yapıldı, 42 milyon avro hibe desteği sağlanacak.

Rize'de "IPARD III 7. Başvuru Çağrı İlanı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı'nın 7. başvuru çağrı ilanı yayımlandı.

Bilgilendirme toplantısına Vali İhsan Selim Baydaş ve TKDK Trabzon-Rize İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu katıldı.

Baydaş, TKDK projeleri ile ilgilenen vatandaşların Rize Ticaret Borsasının ikinci katındaki ofisi ziyaret ederek veya internet sitesinden bilgi alabileceğini söyledi.

TKDK'nin hibe projelerine başvuru detayları ve puanlamalarla ilgili bilgi veren Baydaş, kadın başvurularında ve kişilerin kooperatif, dernek ya da vakıf gibi lokal hareketle yapılan başvurularda ekstra puan kazanabileceğini belirtti. Baydaş, başvuran kişinin bulunduğu yerin konum olarak kırsal bir bölgedeyse ekstra puan alabileceğini aktardı.

Çevreye duyarlı projelerin değerlendirilmesinde ekstra puanlar verileceğini bildiren Baydaş, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği projelerinde çevre duyarlılığı ön plandaysa geri dönüşüm meselesi de ülkemizin gündemindedir. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde 'Sıfır Atık' artık sadece ülkemizin değil, dünyanın, Birleşmiş Milletler'in gündemine girmiş bir meseledir. Başvuran proje sıfır atık gündemini eğer ön plana alabiliyorsa ekstra puan alıyor. Bunların her biri sizi diğer başvurucuya karşı birer adım öne alan hususlar."

Şansal Aydoğdu da IPARD III 7. Başvuru Çağrı İlanı döneminde TKDK'nin 42 milyon avroluk hibe desteğinde bulunacağını söyledi.

Yüzde 60 ile 75 arasında bir hibe oranı olduğunu ve tüm sektörlerde yüzde 20 KDV muafiyeti sağladıklarını vurgulayan Aydoğdu, "Bu çağrı döneminde 7 başlığımız var. Çiftlik faaliyetlerinde bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bunlar tıbbi aromatik bitkiler, süs bitkileri, mantar, fide, fidan yetiştiriciliği, misel yetiştiriciliği gibi bal ve diğer arıcılık ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, aklınıza gelen tüm el sanatları ve tüm katma değerli ürünlerimiz destek kapsamında. Kültür balıkçılığı yetiştiriciliği hem karada hem barajlarda ve denizde. Makine parkları ve yenilenebilir enerji." diye konuştu.

TKDK'nin 15 Aralık 2023 tarihi itibariyle Rize'de hizmetine başladığını kaydeden Aydoğdu, "42 ildeydik, artık 81 ildeyiz. Bu çağrı döneminden itibaren de yeni kurulan Rize gibi 39 ile sıralama kriterinde de ekstra ilave puan tanındı. Bu Rize için bir şans." değerlendirmesinde bulundu.

Aydoğdu, Rize'de yürütülen 3 proje olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, rize, Son Dakika

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