 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rize'de kaçak silah imalathanesine baskın: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de kaçak silah imalathanesine baskın: 3 şüpheli gözaltına alındı

Rize'nin Fındıklı ve Pazar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak silah imalathanesine yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Baskın anları ise jandarma kamerasına yansıdı. Yapılan aramalarda çeşitli silah parçaları, tabanca yapımında kullanılan araç ve gereçler ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

29.12.2023 - 22:55,
Abone Ol

RİZE'nin Fındıklı ve Pazar ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak silah imalathanesine yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı, o anlar kameraya yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Fındıklı ve Pazar ilçesinde farklı adreslere baskın yapan ekipler, kaçak silah yapıldığı belirlenen atölyeye ulaştı. Ekiplerce yapılan aramalarda; atölyede çeşitli silah parçaları ile tabanca yapımında kullanılan araç ve gereçler ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda kapsamında yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin baskın anına ait görüntüleri ise jandarmanın kamerasına yansıdı. (DHA)

Rize\'de kaçak silah imalathanesine baskın: 3 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Operasyon, Jandarma, Fındıklı, Güvenlik, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de kaçak silah imalathanesine baskın: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


23:32
Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi
23:14
Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01
Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41
İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın

Son Dakika
23:32 Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01 Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41 İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 00:01:37. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de kaçak silah imalathanesine baskın: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement