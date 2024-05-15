Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye operasyon: 1 gözaltı

Rize\'de kaçak silah imal edilen atölyeye operasyon: 1 gözaltı

Rize'de kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda, 2 elektrikli matkap, mengene, taş torna makinesi, elektrikli taşlama makinesi, 26 dinamit lokumu, 3 elektrikli fünye, 3 barut, 34 yay, 14 namlu, 8 kabza kapağı, 8 şarjör, 1 tabanca tetiği, 5 tabanca iğnesi, 4 pim, 131 tabanca fişeği ile 3 boş kovan ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

15.05.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Güneysu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 elektrikli matkap, mengene, taş torna makinesi, elektrikli taşlama makinesi, 26 dinamit lokumu, 3 elektrikli fünye, 3 barut, 34 yay, 14 namlu, 8 kabza kapağı, 8 şarjör, 1 tabanca tetiği, 5 tabanca iğnesi, 4 pim, 131 tabanca fişeği ile 3 boş kovan ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen 26 dinamit lokumu, 3 elektrikli fünye ve barutun, İl Emniyet Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:00:09. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement