Rize'de Kaçkar Dağları'nda kaybolan İngiliz turisti arama kurtarma ekipleri buldu

Rize'de Kaçkar Dağları'nda yolunu kaybeden yabancı uyrukluya ulaşıldı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası güzergahından Kaçkar Dağları'na tırmanış yapan İngiliz turist, 112 Acil Çağrı Merkezine yönünü kaybettiği ihbarında bulunarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden oluşan 13 personel ve 3 araç sevk edildi.

Emniyet istasyonları oluşturan AFAD ekipleri, teknik tırmanış gerçekleştirerek mahsur kalan İngiliz turiste ulaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kişinin, bulunduğu yerden güvenli alana götürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.