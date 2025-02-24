Rize'de Kar Tatili 1 Gün Daha Uzatıldı

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Rize Valisi Baydaş'tan kar tatili açıklaması

RİZE - Rize Valisi İhsan Selim Baydaş "İlgili birimlerimizle değerlendirmemizi yaptık ve Salı günü yine eğitim öğretim kurumlarımızın tatil olması kararını aldık" dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş geçtiğimiz Perşembe gününden bugüne devam eden kar tatiline yarının da eklendiğini açıkladı. 25 Şubat Salı günü de eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini kaydeden Vali Baydaş "Uzun zamandır beklediğimiz, hasretini çektiğimiz bir kar yağışının etkisi altındayız. Günlerdir aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Gerek İl Özel İdaresi ekiplerimiz, Karayolları ekiplerimiz, elektrik idaremiz, belediyemiz, belediyelerimiz, AFAD, 112 ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz herkes teyakkuz halinde. Bu yağıştan, rahmetten, bereketten etkilenen vatandaşlarımızın sağlıklı hizmet alması için çalışıyorlar. Tabii eğitim öğretimde aksıyor. Perşembe, Cuma gününü ve Pazartesi'yi tatil olarak ilan etmiştik. Cumartesi, Pazar kursları da yine tatil olarak ilan etmiştik. Bugün de yağış etkisini arttırarak devam ettiriyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Meteoroloji Müdürlüğümüz, Özel İdare ekiplerimiz, ilgili birimlerimizle değerlendirmemizi yaptık ve yarın, salı günü yine eğitim öğretim kurumlarımızın tatil olması kararını aldık" dedi.

Hasretle eğitim-öğretimin devam edeceği günü beklediklerinin de altını çizen Baydaş "Tabi bunu bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Gençlerden çok güzel mesajlar, çok güzel videolar fotoğraflar alıyoruz. Bunu hem ailemizle vakit geçirmenin hem karın tadını keyfini çıkarmanın hem de okumaya, derslerimizde eksiklerimizi tamamlamaya bir fırsat olarak görmemiz lazım. İnşallah okullarımızın öğrencileri ve öğretmenleri ile buluşacağı güne kadar ki bunu çok uzatmadan iyi tatiller diliyorum. Okullarımız öğrencilerle, öğretmenlerle güzel. Hasretle o günü bekliyoruz. İyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.