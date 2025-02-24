Rize'de Kar Tatili 1 Gün Daha Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de Kar Tatili 1 Gün Daha Uzatıldı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim kurumlarının Salı günü de tatil edileceğini duyurdu. Vali, kar yağışının devam ettiğini ve ilgili ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirtti.

24.02.2025 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Valisi Baydaş'tan kar tatili açıklaması

RİZE - Rize Valisi İhsan Selim Baydaş "İlgili birimlerimizle değerlendirmemizi yaptık ve Salı günü yine eğitim öğretim kurumlarımızın tatil olması kararını aldık" dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş geçtiğimiz Perşembe gününden bugüne devam eden kar tatiline yarının da eklendiğini açıkladı. 25 Şubat Salı günü de eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini kaydeden Vali Baydaş "Uzun zamandır beklediğimiz, hasretini çektiğimiz bir kar yağışının etkisi altındayız. Günlerdir aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Gerek İl Özel İdaresi ekiplerimiz, Karayolları ekiplerimiz, elektrik idaremiz, belediyemiz, belediyelerimiz, AFAD, 112 ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz herkes teyakkuz halinde. Bu yağıştan, rahmetten, bereketten etkilenen vatandaşlarımızın sağlıklı hizmet alması için çalışıyorlar. Tabii eğitim öğretimde aksıyor. Perşembe, Cuma gününü ve Pazartesi'yi tatil olarak ilan etmiştik. Cumartesi, Pazar kursları da yine tatil olarak ilan etmiştik. Bugün de yağış etkisini arttırarak devam ettiriyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Meteoroloji Müdürlüğümüz, Özel İdare ekiplerimiz, ilgili birimlerimizle değerlendirmemizi yaptık ve yarın, salı günü yine eğitim öğretim kurumlarımızın tatil olması kararını aldık" dedi.

Hasretle eğitim-öğretimin devam edeceği günü beklediklerinin de altını çizen Baydaş "Tabi bunu bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Gençlerden çok güzel mesajlar, çok güzel videolar fotoğraflar alıyoruz. Bunu hem ailemizle vakit geçirmenin hem karın tadını keyfini çıkarmanın hem de okumaya, derslerimizde eksiklerimizi tamamlamaya bir fırsat olarak görmemiz lazım. İnşallah okullarımızın öğrencileri ve öğretmenleri ile buluşacağı güne kadar ki bunu çok uzatmadan iyi tatiller diliyorum. Okullarımız öğrencilerle, öğretmenlerle güzel. Hasretle o günü bekliyoruz. İyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İhsan Selim Baydaş, Yerel Haberler, Hava Durumu, Valilik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Kar Tatili 1 Gün Daha Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
23:16 Mourinho’dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 00:51:25. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de Kar Tatili 1 Gün Daha Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.