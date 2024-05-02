Rize'de kentsel dönüşüm konutları hak sahipleri belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de kentsel dönüşüm konutları hak sahipleri belirlendi

Rize\'de kentsel dönüşüm konutları hak sahipleri belirlendi

Rize'de Tophane Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının bir bölümü tamamlandı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde konutlardan 107'sinin hak sahibi belirlendi.

02.05.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de kentsel dönüşüm konutları hak sahipleri belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Rize Belediyesi işbirliğiyle Temmuz 2020'de Tophane Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının bir bölümü tamamlandı.

Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arıcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Burak Tozkoparan ve vatandaşlar katıldı.

Noter huzurundaki kura çekiminde konutlardan 107'sinin hak sahibi belirlendi.

Kaynak: AA

İsmail Kahraman, Tophane, Rize, Yerel Haberler, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de kentsel dönüşüm konutları hak sahipleri belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iade-i ziyarette bulunacak İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyarette bulunacak
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 20:20:53. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de kentsel dönüşüm konutları hak sahipleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement