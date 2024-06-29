Rize'de Kot Farkı Nedeniyle Yapılan Asansör Çözümü - Son Dakika
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Rize'de Kot Farkı Nedeniyle Yapılan Asansör Çözümü

Rize'de bir apartmanın giriş kapıları kot farkı nedeniyle 20 metre yukarıda kalınca, apartmana daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak için asansör yapıldı. Hem yaşlıların hem de engellilerin rahatça kullanabileceği asansör, Rizeli kıvrak zekasını bir kez daha gösterdi.

29.06.2024 16:52
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Apartmana girişte Karadeniz usulü çözüm

Bu asansör yine "Rizeli kıvrak zekasını kullandı" dedirtti

Rize'de kot farkı nedeniyle sitenin giriş kapıları 20 metre yukarıda kalınca yapılan asansör ile böyle çözüm bulundu

RİZE - Rize'de 3 bloktan oluşan sitenin bir apartmanının giriş kapıları kot farkı nedeniyle 20 metre yukarıda kalınca apartmana girişlerin daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılması için asansör yaptırıldı.

Rize merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde 128 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan Çiftekavak Konutları bir süre önce inşa edildi. İnşaat firması yetkilileri de bina giriş kapıları kot farkı nedeniyle yoldan 20 metre yüksekte kalınca ulaşımı kolaylaştırmak için çözüm yolu için arayışa geçti. Hem yaşlıların hem de engellilerin merdivenleri çıkmakta zorlanmasıyla birlikte çevre duvarına asansör kurulmasına karar verildi. Siteye yaya ulaşımını merdiven ve araç yolunun ardından da asansör ile giriş kapılarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılacak projenin çalışmalarına başlandı. Taş duvarın bir kısmı içeri alınarak asansör boşluğu oluşturuldu. Asansör hem site sakinlerini hem de yoldan geçen vatandaşlar asansörün görünümü ve bulunan çözüm yolunu görünce "Rizeli yine kıvrak zekasını kullandı" dedirtti.

"40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi"

İlk siteye geldiklerinde gördükleri asansörü garipsediklerini vurgulayan Murat Yılmaz, "Biz de ilk geldiğimizde bunu garipsemiştik ama daha sonra burada yaşamaya başlayınca yokuştan yukarı buraya gelişte yaya olarak çok yoruluyorsun. Bu efor sarf ettikten özellikle yaşlılar ve engelliler için çok rahat bir şekilde aparmana ulaşabilecekleri bir asansör oldu. Biz genelde arabamız olduğu için yolları kullanıyoruz. Özellikle yaşlılar ve engelliler için baya takdirle karşılandı. Şuan asansör yapısına bakıldığı zaman farklı gözükebiliyor. Zaten kot farkı ile yapılmış bir apartman. Teknik olarak bakıldığı zaman hiçbir sıkıntısı yok. Bu ortamda bu hizmeti vermek isteyenler için en güzel şekil diye düşünüyorum. Rize'nin yapısına bakınca sürekli tepelerin üzerine kurulmuş bir şehir. Ben Anadolu'yu çok gezdim. Daha çok ovalarda yaşam olduğu için böyle şeylerle karşılaşmak zor oluyor. Binaların bulunduğu yer itibariyle tepeler ve yamaçlar olduğu için bu tip şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bide Rizeli'nin keskin zekası var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi" ifadelerini kullandı.

Yapılan asansörün Rize'de artık meşhur olduğunu ifade eden Ertuğrul Tüfekçi, "Bunu müttehidimiz yaşlılar için yaptı. Buraya güzel bir şey yaptı. Yaşlılar bu merdivenleri yürümekte zorlanıyor. Gittiğim hiçbir yerde böyle bir şeyle karşılaşmadım. Burası artık meşhur oldu. Yakında ziyaretçi almaya başlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Rize, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Kot Farkı Nedeniyle Yapılan Asansör Çözümü - Son Dakika

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