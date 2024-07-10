Rize'de Öğrenci Olmak Projesi AB'den Hibe Almaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Rize'de Öğrenci Olmak Projesi AB'den Hibe Almaya Hak Kazandı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın ortaklaşa hazırladığı Gençlerin Gözünde Rize'de Öğrenci Olmak Projesi'nin, Avrupa Birliğinden (AB) hibe almaya hak kazandığı belirtildi.

10.07.2024 16:02
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın ortaklaşa hazırladığı Gençlerin Gözünde Rize'de Öğrenci Olmak Projesi'nin, Avrupa Birliğinden (AB) hibe almaya hak kazandığı belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfından yapılan açıklamada, 44 bin avro değerindeki projenin amacının üniversite eğitimi için Rize'ye gelen 300 öğrenciye rehberlik etmek ve kampüs hayatını deneyimlemelerini sağlamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin Rize'deki üniversite ve yüksekokul kampüslerini ziyaret edeceği ve kampüs olanaklarını görecekleri ifade edilerek, proje süresinin 8 ay olduğu kaydedildi.

Proje döneminde öğrenciler için kariyer planlaması, akademik başarı ve stres yönetimi gibi konularda seminerler düzenleneceği vurgulanan açıklamada, "Proje kapsamında, öğrencilere Rize kültürünü tanıtmak amacıyla kemençe atölyesi ve çay atölyesi gibi özgün atölyeler düzenlenecek. Ayrıca öğrencilere yaylalar ve tarihi yerlerin görüleceği bir gezi programı sunulacak. Katılımcılar arasında fotoğraf yarışması düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

Proje ile üniversite eğitimi için gelen gençlere rehberlik sağlanacağı, kişisel ve akademik gelişimlerinin desteklemesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Öğrenci Olmak Projesi AB'den Hibe Almaya Hak Kazandı - Son Dakika

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