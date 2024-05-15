Rize Çayeli'nde Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Rize Çayeli'nde Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rize Çayeli\'nde Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde Emine Güven yönetimindeki otomobil, Ormancık köyü yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yardım ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastanelere sevk edildi.

15.05.2024 18:49
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Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Emine Güven (40) yönetimindeki 53 ACL 845 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ormancık köyü yolunda yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Sefiye Ergin (70) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobilde bulunan Havva Erdem (70), Gülsüm Çiftçi (64) ve Dursun Erdem yaralandı.

Yaralılar, jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin de yardımıyla bulundukları yerden yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize Çayeli'nde Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize Çayeli'nde Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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