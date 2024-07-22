Rize'de park halindeki ambulansı çalan kişi Trabzon'da yakalandı - Son Dakika
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Rize'de park halindeki ambulansı çalan kişi Trabzon'da yakalandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde park halindeki bir ambulansı çalan kişi, Trabzon'da gözaltına alındı. Ambulansın yerinde olmadığının fark edilmesi üzerine yapılan takip sonucunda ambulans, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde durdurulmaya çalışıldı. Şüpheli, ambulansı fındık bahçesine bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili olarak idari soruşturma başlattı.

22.07.2024 11:27
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Rize'nin Çayeli ilçesinde park halindeki ambulansı kaçıran kişi Trabzon'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece 112 Acil Çağrı Merkezi, Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi görevlilerini arayarak, bir ambulansın hasta sevki olmadığı halde onaylanmamış yol güzergahında seyahat ettiğini bildirdi.

Park halindeki ambulansın yerinde olmadığının fark edilmesi ve yapılan yol izleme ile ambulansın Trabzon istikametinde gittiği belirlenerek, güvenlik güçlerine haber verildi.

Güvenlik güçlerinin takibi sonucu ambulans, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde durdurulmaya çalışıldı.

Ambulansı fındık bahçesine bırakıp kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemede, ambulansı kaçıran kişinin E.İ olduğu, ambulansın kapısını açık ve anahtarının üzerinde olduğunu fark edince alıp kaçtığı öğrenildi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili kişiler hakkında idari soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de park halindeki ambulansı çalan kişi Trabzon'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de park halindeki ambulansı çalan kişi Trabzon'da yakalandı - Son Dakika
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