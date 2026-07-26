Rize'de Sağanak Kaya Düşmesine Neden Oldu
Rize'de sağanak sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Rize'de etkili sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na düştü.
Çayeli Tüneli çıkışında, sağanağın etkisiyle yamaçtan kopan büyük kaya parçaları yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yoldaki kaya parçaları temizlenirken, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Bölgede kaya düşmesi riskine karşı ekiplerin incelemeleri ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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