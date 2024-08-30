Rize'de Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi - Son Dakika
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Rize'de Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

Rize'de etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları su altında kaldı. Hayvanlar da yağmurdan etkilendi. Esnafın menfezleri temizlemesi sonrası sular çekildi.

30.08.2024 17:43
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1)RİZE'DE SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

RİZE'de etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, sürücüler ve vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Kentte yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar saçakların altında yağmurun dinmesini beklerken, kimileri ise yağışa aldırış etmedi. Kısa sürede sularla kaplanan caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Su birikintilerinden geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmurdan hayvanlar da etkilendi. Şiddetli yağmura cadde ortasında yakalanan fare hareket edemedi. Fareyi gören vatandaşlar kısa süre şaşkınlık yaşadı. Esnafın menfezleri temizlemesi sonrası caddelerden sular çekildi.

Kentte yağış etkisini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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