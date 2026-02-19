Rize'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı düzenlendi

Rize\'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı düzenlendi
19.02.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı gerçekleştirildi.

Rize'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı gerçekleştirildi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte bir düğün salonunda düzenlenen programda, etrafı çevrili, sınırları belli ve namus belledikleri bir vatan toprağı varsa, bunun şehit kanlarıyla sulandığı için "vatan toprağı" olarak addedildiğini söyledi.

Baydaş, "Bugün bir hürmetin, bir kıymetin ifadesi olarak ilk iftarımızı şehit ailelerimiz ve gazilerimizle gerçekleştiriyorsak, bundan sonra da devletimizin her kademesinde şehit ailelerimiz, gazilerimiz başımızın tacı olmaya devam edecektir. Bu, onun göstergesi olarak da kıymetli bir buluşmadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ise ramazanda gerçekleştirdikleri ilk programların her zaman şehit aileleriyle birlikte olduğunu belirtti.

Şehadetin ne demek olduğunu bilen bir millet ve o milletin oluşturduğu bir devleti temsil ettiklerini aktaran Avcı, "Şehitlerimiz olmasaydı belki hiçbirimiz bugün bu salonda şu rahatlıkta, şu ortamda bu iftar programını icra ediyor olamayacaktık. O şehitlerimiz olmasaydı belki devletimiz olmayacaktı. Şehitlerimiz bizim için ne kadar kıymetli ve değerli ise onları büyütüp bu topluma emanet eden anneler, babalar da bizim için en az onlar kadar kıymetlidir." dedi.

Avcı, sonuna kadar şehit ailelerinin emrinde ve yanında olduklarını dile getirdi.

Rize Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü, Rize Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, İftar, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de 'Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası' iftar programı düzenlendi - Son Dakika

BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:46:13. #7.11#
SON DAKİKA: Rize'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.