Rize\'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı düzenlendi

Rize'de "Şehit yakınları ve gazilerle büyük aile sofrası" iftar programı gerçekleştirildi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte bir düğün salonunda düzenlenen programda, etrafı çevrili, sınırları belli ve namus belledikleri bir vatan toprağı varsa, bunun şehit kanlarıyla sulandığı için "vatan toprağı" olarak addedildiğini söyledi.

Baydaş, "Bugün bir hürmetin, bir kıymetin ifadesi olarak ilk iftarımızı şehit ailelerimiz ve gazilerimizle gerçekleştiriyorsak, bundan sonra da devletimizin her kademesinde şehit ailelerimiz, gazilerimiz başımızın tacı olmaya devam edecektir. Bu, onun göstergesi olarak da kıymetli bir buluşmadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ise ramazanda gerçekleştirdikleri ilk programların her zaman şehit aileleriyle birlikte olduğunu belirtti.

Şehadetin ne demek olduğunu bilen bir millet ve o milletin oluşturduğu bir devleti temsil ettiklerini aktaran Avcı, "Şehitlerimiz olmasaydı belki hiçbirimiz bugün bu salonda şu rahatlıkta, şu ortamda bu iftar programını icra ediyor olamayacaktık. O şehitlerimiz olmasaydı belki devletimiz olmayacaktı. Şehitlerimiz bizim için ne kadar kıymetli ve değerli ise onları büyütüp bu topluma emanet eden anneler, babalar da bizim için en az onlar kadar kıymetlidir." dedi.

Avcı, sonuna kadar şehit ailelerinin emrinde ve yanında olduklarını dile getirdi.

Rize Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü, Rize Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu ile davetliler katıldı.