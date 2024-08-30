Rize'de şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika
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Rize'de şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü

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Rize'de meydana gelen şiddetli yağmur sonucunda cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti. Rögarların tıkanmasıyla birlikte vatandaşlar müdahale etti. Yağmura yakalananlar binaların altına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı uyarılarda bulundu.

30.08.2024 19:49
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Rize'de şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü

RİZE - Rize'de meydana gelen şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Rize'de bir anda etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rize Merkezde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Tıkanan rögarları açma görevini de vatandaşlar üstlendi. Yağmura yakalanan vatandaşlar da binaların altına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Bir vatandaşında yağmurda ayaklarının ıslanmaması için çözümü ayaklarına poşet bağlayarak buldu. Yaklaşık 30 dakika süren yağmurun ardından göle dönen yollar rögarların açılmasıyla birlikte normale dönmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu. Yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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