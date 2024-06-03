Rize'de Tartışma Sonucu Ateş Açıldı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Rize'de Tartışma Sonucu Ateş Açıldı: Bir Kişi Yaralandı

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Rize'de kaldırımda tartışan iki kişiden biri, diğerinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

03.06.2024 22:31
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RİZE'de, E.Y., kaldırımda tartıştığı H.K.'nın tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. E.Y. hastaneye kaldırılırken, polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırım yürürken karşılaşan E.Y. ve H.K. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma esnasında H. K. üzerinde taşıdığı tabancayla E.Y.'ye 2 el ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan birinin ayağına isabet ettiği E.Y. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunu iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Rize\'de Tartışma Sonucu Ateş Açıldı: Bir Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

Rize, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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