Rize'nin Pazar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazası anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, B.E. idaresindeki 34 AAH 93 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki 53 ACA 807 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada çarpmanın etkisiyle iki araç orta refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Trafik Kazası: Otomobil ve Minibüs Çarpıştı - Son Dakika
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