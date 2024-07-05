Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbarat çalışmaları sonucunda S.D'nin il merkezindeki evine düzenlenen operasyonda, 837 mililitre sentetik kannabinoid, hassas terazi ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan S.D'nin gözaltına alındığı, şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.
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