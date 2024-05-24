Rize'de yaş çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Rize'de yaş çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi hastaneye kaldırıldı

Rize\'de yaş çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi hastaneye kaldırıldı

Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Hurmalık köyünde yaş çay bahçesinde hasat yapan T.K., yamaç arazide dengesini kaybederek yuvarlandı. Sağlık ekipleri, yaralanan T.K'yi patika yolda sedyeyle yaklaşık 100 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı. T.K. Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

24.05.2024 19:47
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Rize'nin Kalkandere ilçesinde, yaş çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi, bulunduğu yerden 100 metre taşınarak hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Hurmalık köyünde yaş çay bahçesinde hasat yapan T.K. (48), yamaç arazide dengesini kaybederek yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan T.K'yi patika yolda sedyeyle yaklaşık 100 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

T.K. sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de yaş çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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