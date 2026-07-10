Rize'de yurt inşaatında istinat duvarı çöktü

RİZE'de bir yurt inşaatının temel kazısı sırasında istinat duvarı ve yol çöktü. Olayda yaralanan olmazken, risk altındaki 1'i atıl 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Duvarın çökme anı, kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İslampaşa Mahallesi'ndeki yurt inşaatı yakınında meydana geldi. Temel kazısı yapıldığı sırada, arka kısımda bulunan istinat duvarı ve üst kısmından geçen Şehitler Çeşmesi Sokağı'nın bir bölümü çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası bir tehlikeyi önlemek adına sokağa verilen doğal gaz akımını kesti. Çökmenin yaşandığı bölgede toprak hareketliliğinin devam etmesi üzerine, sokak üzerindeki 1'i atıl toplam 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Tahliye edilen 2 binadaki vatandaşlar, geceyi geçirmeleri için kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve güvenlik önlemleri sürüyor. Olay sonrası bölge, dron ile görüntülendi.

'BİNALARI TEDBİR AMAÇLI BOŞALTIYORUZ'

Olay sonrası bölgede incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, 1000 kişilik yurt inşaatı çalışması sırasında duvarda çökme meydana geldiğini belirterek, "Elhamdülillah hiçbir yaralımız yok. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda AFAD, Çevre ve Şehircilik ile doğal gaz ekipleri anında olaya müdahale etti. Üst kısımda bulunan binaları, oluşabilecek bir riske karşı tedbiren boşaltıyoruz. Vatandaşlarımızı kamu misafirhanelerine alacağız" dedi.

Öztürk, bölgedeki şehit kabrinin durumuna da değinerek, "Şehidimizin naaşının bulunduğu kısım aşağıda, zeminde yer alıyor. Orada herhangi bir zarar yok. Çökme sadece üst kısımdaki yolda ve bayrağın bulunduğu alanda meydana geldi. Gerekli kazık sistemi yapıldıktan sonra o yol tekrar eski haline getirilecek, şehidimizin naaşını etkileyen hiçbir olumsuz durum yok" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA