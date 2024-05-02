Rize Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği 'Rize Tanıtım Günleri' açıldı - Son Dakika
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Rize Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği 'Rize Tanıtım Günleri' açıldı

Rize Dernekleri Federasyonu\'nun düzenlediği \'Rize Tanıtım Günleri\' açıldı

Rize Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 'Rize Tanıtım Günleri' etkinliği başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, açılış konuşmasında Rize'nin marka değerini vurgulayarak, etkinliğin önemine dikkat çekti. Etkinlikte Rize türküleri söylendi, horon gösterisi yapıldı ve Rize bezinden dikilen kıyafetlerle defile gerçekleştirildi.

02.05.2024 19:04
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Rize Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği, "Rize Tanıtım Günleri"nin açılışı yapıldı.

Başkent Millet Bahçesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Rize Tanıtım Günleri"nin açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, hemşehrilerin bir araya geleceği etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Rize'nin marka değerinin yüksek bir şehir olduğunu ifade eden Yazıcı, kentin tanıtımı yapılan etkinlikte, örf ve adetlerin, değerlerin hatırlatılmasının son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Rizelilerin büyük bir aile olduğunu ve birliğinin, bütünlüğünün en büyük hazine olduğunu ifade eden Yazıcı, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının tarihsel, kültürel değerlere sahip çıkmakta sağladığı ilişkilerin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Yazıcı, şöyle devam etti:

"Değerler, vatan, bayrak, hepimizin. Elbette ki tek devletimiz var, tek milletiz. Tek millet de 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tamamının kümülatif ismidir. Tek milletin dışında kalan hiçbir yurttaş yoktur. Bunlar bizim değerlerimizdir. Biz siyaseti değerler üzerinden değil, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek prosedürler üzerinden icra etmenin gayreti içindeyiz. Bugüne kadar icra ettiğimiz pratik de bu söylediğimin teminatıdır, hayata geçirilişidir."

Yazıcı, Gazze'de insanlık katliamının devam ettiğini ve bu katliama ses çıkaran tek devletin Türkiye, tek liderin de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydetti.

Etkinlik kapsamında, Rize türküleri söylendi, horon gösterisi sergilendi, kendir ipinden üretilen Rize bezine ait sıfır atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yapıldı.

Kaynak: AA

Rize, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

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